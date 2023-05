Marco Costa leva a avó ao Estádio do Dragão

Um dia inesquecível para a avó octogenária de Marco Costa, que foi levada pela primeira vez ao Estádio do Dragão, no Porto, pelo pasteleiro.

Marco Costa surpreendeu neste domingo a avó e levou a octogenária, pela primeira vez, ao Estádio do Dragão para assistir ao FC Porto-Boavista, da jornada 30 da I Liga.

“ O que um neto faz por uma avó! Se é um sonho dela, torna se um sonho meu!”, referiu o pasteleiro nas redes sociais.

“Tem o sonho de conhecer o estádio do Dragão. Sou do Sporting, mas tenho a sorte de ter amigos em todos os clubes que me ajudaram a proporcionar este sonho!”, referiu Marco Costa, que contou com a parceria dos jogadores portistas Manafá e André Franco.