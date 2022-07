Marco Costa mostra pormenores da casa nova

Marco Costa e Carolina Pinto preparam-se para fazer as malas e mudar para a casa nova brevemente. Porém, enquanto a remodelação da mesma não está concluída, o pasteleiro vai mostrando os avanços.

O ex-concorrente de “Big Brother Famosos 2”, da TVI, recorreu ao perfil de Instagram para revelar alguns detalhes da casa nova. Marco Costa desvendou um pouco do terraço aos seguidores.

“Ainda não está acabado, mas aqui está o nosso terraço como está a ficar, só para vocês, que são os melhores seguidores do mundo, ficarem a ver”, afirmou o pasteleiro no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Marco Costa e Carolina Pinto têm vindo a partilhar vários momentos da sua relação amorosa e, recentemente, revelaram que nomes gostariam de dar aos filhos. “Nós temos um acordo que é: se nascer menino escolho eu, se nascer menina escolhe ela”, contou.

Durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia, o pasteleiro pediu a namorada em casamento. “Ela disse: ‘Sim’. A minha noiva é linda. Amo-te”, partilhou o empresário nas redes sociais.