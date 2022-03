Marco Costa abre nova fábrica no Norte

Marco Costa abriu uma nova fábrica no Norte, expandido assim o negócio de pastelarias Receitas Com Segredo.

O ex-namorado de Vanessa Martins mostrou, no Instastories, ferramenta do Instagram, o espaço onde vai fazer o seu próprio fabrico no Norte. Até ao momento, o pasteleiro fazia tudo numa fábrica em Lisboa.

Em vários vídeos que publicou, o ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, da TVI, fez uma visita guiada do local aos internautas.

“Neste momento, a produção é toda feita em Lisboa não conseguimos garantir sempre material para vocês”, disse, referindo-se aos clientes do Norte.

“Então de maneira a termos sempre produtos frescos e qualidade […] decidimos avançar com uma fábrica para vocês”, acrescentou Marco Costa.