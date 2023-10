Marco Costa partilha fotografia da filha com José Condessa

Através das redes sociais, Marco Costa partilhou um registo amoroso da filha Maria Emília com José Condessa. “Estou tramado com a minha filha”, brincou.

A filha de Marco Costa, Maria Emília, tem apenas oito meses, mas posou animada ao colo de José Condessa.

Nas redes sociais, o pai partilhou o momento e brincou: “Estou tramado com a minha filha. Tão nova e já gosta do gatão do José Condessa. Obrigado meu mano, bom te ver”.

Recorde-se que, recentemente, Marco Costa respondeu às perguntas dos seguidores e mostrou desejo em ter mais filhos: “Gostava e quero. Durante uns tempos a Carolina não pode porque tivemos uma filha de cesariana e já é a segunda. Eu queria dois, a Carolina diz quatro, mas logo se vê. Venha lá um menino”, referiu, na altura.

Além de Maria Emília, a companheira do pasteleiro, Carolina Pinto, é, também, mãe de Vicente, fruto de um relacionamento anterior.