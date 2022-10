Marco Costa partilha imagens da primeira festa da filha: “Foi perfeito!”

A preparar-se para a estreia na paternidade, Marco Costa partilhou, este domingo, 30 de outubro, a primeira festa da filha, Emília.

O pasteleiro está a viver dias de felicidade depois de ter tido conhecimento que vai ser pai pela primeira vez. No perfil de Instagram, o empresário mostrou-se rendido à festa da filha.

“Que dia incrível! A primeira festa da Emília”, começou por escrever, agradecendo de seguida à namorada e noiva, Carolina Pinto: “Obrigado, amor, por teres preparado tudo tão bem, foi perfeito! Amo-te!”

No final, o ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI) fez questão de agradecer aos convidados que marcaram presença na festa. “Obrigado a todos os que estiverem vocês fazem parte da família!” afirmou.

Marco Costa e Carolina Pinto vão ser pais pela primeira vez, depois de terem feito anúncio nas redes sociais. Por sua vez, a influenciadora digital já é mãe do filho mais velho, Vicente.

O empresário pediu a namorada em casamento durante um concerto do cantor e amigo Nininho Vaz Maia. A companheira do pasteleiro anunciou que a cerimónia vai acontecer no próximo ano.

Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro do ano passado. Também já vivem juntos. Este é o primeiro relacionamento que Marco Costa torna conhecido depois do divórcio de Vanessa Martins.