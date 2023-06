Marco Costa partilha mensagem tocante: “A vida é uma passagem”

O pasteleiro Marco Costa usou as redes sociais para partilhar uma mensagem emocionante sobre uma história pessoal.

“A vida é uma passagem”. É assim que Marco Costa termina a mensagem que publicou nas redes sociais sobre a vida e como esta passa rápido. No Instagram, o pasteleiro contou uma história pessoal sobre um amigo com o qual, durante bastante tempo, não conseguiu marcar um almoço, e, entretanto, esse amigo acabou por falecer.

“Há uns tempos, fui a um velório, eu e o meu ‘irmão’ Tiago e estávamos há um tempo para marcar um almoço com o nosso amigo que faleceu”, começou por contar.

“É impressionante como é que durante meses nem um nem outro conseguimos arranjar tempo para almoçar, mas depois naquele dia, naquelas horas, conseguimos tirar um dia inteiro, quase, para estar no velório”, continuou.

“O ser humano é engraçado. Discutimos com vivos, oferecemos flores a mortos, não falamos com quem está vivo, prestamos homenagem a quem morre. Acho que devemos redefinir prioridades, devemos pensar no que andamos aqui a fazer e como o tempo é curto”, lamentou.

Na legenda do vídeo, escreveu: “Contra mim falo, tem dias que também dou as coisas como garantidas e isso é tão errado! Perdemos tempo com coisas muito pequenas. Vamos valorizar o que realmente importa! O adeus ensina a dar valor às pessoas enquanto estão vivas”.