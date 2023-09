Marco Costa partilha reflexão: “Acredita em ti!”

O ex-participante da “Casa dos Segredos” e empresário Marco Costa partilhou uma reflexão com os seguidores nas redes sociais.

Marco Costa quis dar, publicamente, uma palavra de conforto e força aos seus seguidores. “Aquela força extra que podes estar a precisar!”, começou por referir o conhecido empresário e ex-participante da “Casa dos Segredos”, da TVI.

“Não esperes o trabalho perfeito para dar o máximo! É o trabalho que dignifica o homem!”, acrescentou.

“Que sejas o trabalhador que faz a diferença seja no que for! Todos precisamos de todos!

Não deixes que te façam desacreditar no sonho! Em todas as profissões os melhores podem ganhar dinheiro!”.

“Força, acredita em ti como eu acredito!”, disse ainda Marco Costa, num vídeo publicado no perfil de Instagram. “Partilhem este vídeo para que mais pessoas acreditem nelas! Tudo é possível Identifiquem os vossos amigos que estão a precisar destas palavras. Estamos juntos”, rematou o empresário.