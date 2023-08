Marco Costa passa amor pelo Sporting à filha

Marco Costa passou o amor pelo Sporting à filha. O pasteleiro mostrou a menor vestida com as cores “leoninas” nas redes sociais.

Uma pequena “leoa”. Maria Emília, filha de Marco Costa, parece ter herdado o amor pelo Sporting do pai.

“Um amor que passa de geração em geração”, garantiu o conhecido pasteleiro nas redes sociais, através de uma fotografia na qual surge equipado a rigor ao lado da menina.

Recorde-se que, há poucas semanas, Marco Costa e a mulher, Carolina Pinto, embarcaram numa viagem de família, a primeira do casal com a filha em comum. A ilha espanhola de Palma de Maiorca foi o destino escolhido para as férias de verão.

Nas redes sociais, o casal partilhou registos dos momentos em família e de diversão nas férias. “Nem nos meus maiores sonhos”, escreveu Carolina Pinto no Instagram, ao qual Marco Costa respondeu: “Minha família linda. Tudo com vocês faz sentido”.

Além disso, o pasteleiro acrescentou: “Nem nos teus, nem nos meus! Sonhos que são melhores acordado do que a dormir! É o que a minha família é para mim!”.