Marco Costa reage às críticas: “Estou mais preocupado com o meu caráter do que com a minha reputação”

Marco Costa reagiu aos comentários negativos que tem recebido por ter participado nas comemorações do Sporting como campeão nacional de futebol.

O pasteleiro fez um desabafo nas redes sociais, esta sexta-feira, 14 de maio, em resposta às críticas de que foi alvo, ao ter festejado o título do Sporting, no Marquês de Pombal, junto a outros adeptos do clube leonino.

“Sou genuíno. E ser genuíno é isso mesmo, fazer coisas boas, fazer coisas menos boas, tal como todos nós. Às vezes, penso que algumas pessoas acham que figuras públicas são super heróis. […] Isto para dizer o que, pessoal eu vou ser sempre igual a mim mesmo! Com defeitos e qualidades. Quem quer me seguir segue porque gosta daquilo que eu sou”, pode ler-se na publicação no Instagram.

“E para quem não me conhece aqui fica o que eu acredito. Estou mais preocupado com o meu caráter do que com a minha reputação”, completou.

Muitos adeptos sportinguistas foram alvo de críticas por se reunirem nas ruas, esta terça-feira, 11 de maio, após ter-se sagrado campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista.