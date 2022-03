Marco Costa sente-se realizado com nova forma física: “Quantas vezes pensamos em mandar a toalha ao chão?”

Marco Costa sente-se realizado com a nova forma física que atingiu depois de ter entrado numa fase em que se esteve desmotivado e com vontade de “mandar a toalha ao chão”.

O ex-companheiro de Vanessa Martins fez questão de mostrar, no perfil de Instagram, os resultados obtidos depois de vários meses de dedicação, exercício físico e uma dieta alimentar equilibrada.

“Quantas vezes uma pessoa vai abaixo? Quantas vezes pensamos em mandar a toalha ao chão? Sabem quantas? Muitas! Nas redes sociais temos o poder de controlar o que queremos mostrar, podia facilmente só mostrar o lado bom, só as fotos em grande forma física, mas esse não é o real! Não se iludam, todos temos dificuldades e problemas na vida!” afirmou.

“Quando me perguntam o que é ser ‘conhecido’ digo que é ter a responsabilidade de mostrar a verdade! Não se iludam com as coisas bonitas que ‘nós influencers’ mostramos! Não é tudo lindo e todos temos coisas menos boas”, admitiu o pasteleiro.

Marco Costa adiantou que, após ter perdido a sua forma física ideal, existiram várias fases em que lhe apeteceu parar de treinar depois de voltar aos treinos.

“Sabem onde está a diferença? É de embora todos tenhamos pensamentos menos bons é não nos deixar vencer por eles e não desistir! Como eu digo sempre: ‘vai dar, mas nunca ninguém ganhou a desistir!’”