Marco Costa recorda casamento com Vanessa Martins e a morte do pai: “Nem para o funeral tive dinheiro”

Marco Costa foi o protagonista da “curva da vida”, na última gala do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 3 de abril e lembrou a ex-namorada e o pai.

O pasteleiro recordou temas como a morte do pai e a relação que manteve com Vanessa Martins.

O concorrente do “reality show” começou por lembrar a separação dos pais quando tinha cinco anos: “Só chorava! O meu pai tinha problemas com a droga, mas curou-se. Gozavam que eu e a minha irmã eram os filhos do presidiário. Fiquei um bocado traumatizado, tinha imensos pesadelos nessa altura. Começou a formar-se o Marco enquanto homem”.

De seguida, Marco Costa recuou até 2008, ano em que o seu progenitor morreu: “Foi a um hospital, estava com uma constipação. Foi uma broncopneumonia que matou o meu pai aos 50 anos. Tive que desligar a máquina, não havia nada a fazer. Nem para o funeral tive dinheiro. Perdi a cabeça, meti-me em alguns problemas…”.

Já em 2011 o pasteleiro concorreu ao programa “Casa dos Segredos”, na TVI, e em 2014 conheceu a “digital influencer” Vanessa Martins com quem acabou por casar-se em 2016. “Eu e a Vanessa tentámos ser pais. A Vanessa não conseguia, fomos buscar o [cão] Sadik. Eu desejo a maior sorte da vida à Vanessa, passem os anos que se passar nunca me esqueço de quem me fez bem”, afirmou.

Contudo, o casamento findou em 2020 e, atualmente, o pasteleiro vive uma relação com uma nova companheira: “Enquanto não for pai com a Carolina, tenho um Tortas [cão] e o Vicente [filho da namorada] que amo muito e vou tratar sempre como meus. Só quero ser uma inspiração e só por isso é que eu entrei”.