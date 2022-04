Marco Costa recorda o pai: “Pergunto-me se ele tem orgulho no que tenho feito”

Marco Costa, concorrente da nova edição de “Big Brother Famosos”, na TVI, voltou a emocionar-se ao lembrar o pai mais uma vez.

Durante uma reunião com os colegas, esta quarta-feira, 13 de abril, em que os concorrentes revelavam a quem enviariam uma mensagem numa garrafa, o pasteleiro lembrou mais uma vez o progenitor.

“Eu seguindo ali as palavras do Daniel, se calhar para o meu pai”, começou por dizer.

“Pergunto-me se ele tem orgulho no que tenho feito, se ele acha que tenho feito um bom trabalho a tomar conta da minha família, que é a missão da minha vida, o meu sonho é ser pai mas a minha missão é cuidar dos meus”, acrescentou.

“E gostava que ele me desse uma carta com resposta, com dicas, para me ensinar a não cometer alguns erros que eu vou cometendo, para me guiar quando eu estou perdido, que eu sinto que tenho um barco grande nas mãos, e nem sempre sei qual o melhor caminho a seguir. E só queria que ele me dissesse “puto vai em frente estás uma máquina’, só saber que estou no caminho certo”, desabafou ainda.

De seguida, o “Big Brother” tentou dar algum alento a Marco Costa: “Deixe-me dizer-lhe que o seu pai já lhe respondeu a quase todas as dúvidas. No seu coração estão as respostas todas que o seu pai lhe podia dar e vai continuar a dar ao longo da vida”.

Recorde-se que Marco Costa perdeu o pai há 14 anos vítima de uma broncopneumonia.