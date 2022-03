Marco Costa revela episódio de desespero: “Queriam dar-me o bebé”

Marco Costa revelou um episódio de desespero no qual lhe queriam dar um bebé por falta de condições.

Com as pastelarias fechadas devido ao novo confinamento, o pasteleiro optou por ajudar os mais carenciados que estão a passar por dificuldades nesta fase. Por isso, Marco Costa esteve esta segunda-feira, 8 de fevereiro, no formato “Casa Feliz”, da SIC, revelando-se sensibilizado com algumas situações de desespero às quais assistiu.

“Não gosto muito de falar sobre isso. Só torno público para chegar a mais pessoas. […] Se temos uma responsabilidade ao sermos conhecidos é influenciar as pessoas a praticar o bem”, referiu inicialmente.

“Estive em Rio Tinto e vi pessoas a quererem dar-me o bebé. Estamos em Portugal, não num país de África. Estamos num país desenvolvido. As pessoas estão sem condições, desesperadas mesmo”, destacou.

Marco Costa afirmou ainda que já conseguiu ajudar 750 famílias.