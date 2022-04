Marco Costa revela que pagou a campa do pai com dinheiro de indemnização

Marco Costa esteve à conversa com os seus colegas em “Big Brother Famosos”, na TVI, esta terça-feira, 5 de abril, e fez uma revelação inédita.

O pasteleiro confessou aos restantes concorrentes que só conseguiu pagar a campa do pai com o dinheiro que recebeu de uma indemnização. “Fui atropelado no Dia do Pai, depois o meu pai faleceu nesse ano, tinha eu 18 anos e eu não tinha dinheiro”, começou por dizer explicando que tudo aconteceu numa passadeira.

“Estava uma senhora muita gira à minha frente, eu estava a olhar para a senhora e o homem [o condutor] também”, explicou.

O concorrente referiu que a pessoa que o atropelou foi considerada culpada e obrigada a pagar-lhe uma indemnização. “Foi esse dinheiro que recebi do seguro, eu já estava em Inglaterra e a minha mãe recebeu por mim, que comprou a campa do meu pai”, afirmou.

Recorde-se que já na “curva da vida” Marco Costa tinha dito que não teve dinheiro para o funeral do progenitor. “Foi a um hospital, estava com uma constipação. Foi uma broncopneumonia que matou o meu pai aos 50 anos. Tive que desligar a máquina, não havia nada a fazer. Nem para o funeral tive dinheiro. Perdi a cabeça, meti-me em alguns problemas”, lembrou.