Marco Costa revela detalhes sobre divórcio com Vanessa Martins

Marco Costa revelou pela primeira vez detalhes sobre o divórcio com Vanessa Martins, admitindo que foi a ex-mulher quem avançou com o pedido.

Depois de ter sido anunciado o divórcio do ex-casal, há seis meses, o chefe de pastelaria contou, no programa “Wi-Fi” (RFM), um episódio curioso que ocorreu durante o início e término do casamento com a influenciadora digital.

“Quando eu me casei os meus amigos prepararam a minha despedida de solteiro e levaram-me a fazer um salto de paraquedas”, recordou.

No entanto, quatro anos depois, um amigo ofereceu a Marco Costa um outro salto, como presente do seu aniversário.

“Marquei para dia 15 de agosto e no dia 14, a Vanessa pediu-me o divórcio. Ou seja, eu saltei na minha despedida de solteiro e saltei no dia a seguir à minha mulher me ter pedido o divórcio. Pensei que era o fim de um ciclo”, acrescentou.

O ex-casal anunciou a separação, em agosto do ano passado, nas redes sociais. Marco Costa e Vanessa Martins trocaram alianças em 2016, mas separaram-se durante alguns meses, em 2018, depois de a atriz ter sido diagnosticada com endometriose na zona pélvica, o que dificultou o processo de ter filhos.