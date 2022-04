Marco Costa salta de paraquedas com a mãe: “És uma corajosa”

Marco Costa revelou estar orgulhoso da sua mãe depois de esta ter saltado de paraquedas. O pasteleiro teceu vários elogios à progenitora.

O ex-companheiro de Vanessa Martins saltou de um avião com a mãe. No perfil de Instagram, o antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) partilhou fotografias do momento.

“Que com todas as minhas falhas e defeitos, tenha sempre força para te proteger e fazer sorrir! Que possa sempre proporcionar te novas experiências e colocar te esse sorriso lindo na cara!” afirmou.

“Tu sim és uma super mãe! Aventura superada, nunca é tarde para novas experiências e tu és uma corajosa! Parabéns, mãe, por teres alinhado nisto!” rematou Marco Costa na legenda.