Marco Costa sobre a namorada, Carolina Pinto: “Contigo sinto-me melhor”

Marco Costa elogiou, esta sexta-feira, 26 de agosto, a namorada, Carolina Pinto. O pasteleiro deixou uma mensagem nas redes sociais.

A viver a primeira aventura como pai, o também empresário recorreu ao perfil da rede social Instagram para deixar um testemunho repleto de elogios e amor sobre a companheira.

“O amor é simples: são duas pessoas fazendo o seu melhor para trazer para fora o melhor um no outro! Contigo sinto-me o melhor! Amo-te”, escreveu, rendido.

Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram, no final de julho, a gravidez nas redes sociais, no dia em que o pasteleiro completou 32 anos. “Ainda não estou em mim, as lágrimas de alegria escorrem me dos olhos enquanto escrevo isto!” confessou.

“Que linda família que estamos a construir! Obrigado, meu amor, por me fazeres tão feliz! Que a ‘nossa’ barriga cresça saudável e cheia de amor! Cá estaremos para tudo! Amo-te”, acrescentou.

A companheira do pasteleiro já desvendou o nome escolhido para a filha do casal. “Maria Emília. Foi o nome que escolhi para ti, filha”, contou Carolina Pinto, referindo que era o nome da sua avó.

Os dois estão noivos e revelaram que o casamento vai acontecer no próximo ano. Lembre-se que, além desta filha que está por nascer, a namorada de Marco Costa também já é mãe de um filho.