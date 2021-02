Marco Costa sobre ter filhos: “Serei o melhor pai do mundo!”

Marco Costa demonstrou, esta quarta-feira, 16 de fevereiro, a vontade que tem de ser pai, admitindo que se fosse mulher já tinha tido um filho.

Depois de ter terminado a relação amorosa com Vanessa Martins, o pasteleiro está solteiro e não desiste da vontade de ter filhos, tal como revelou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Sei que um dia serei! E sei que serei o melhor pai do mundo! Se fosse mulher talvez já tivesse sido mãe. Pai é mais complicado! Que quem manda nisto da vida que me faça ser pai quando achar melhor”, partilhou.

Lembre-se que a ex-mulher de Marco Costa abordou diversas vezes publicamente os problemas que enfrentou para engravidar.

Vanessa Martins confessou, recentemente, que tornou o seu problema de fertilidade público porque não aguentou a pressão da “sociedade” a exigir que desse um filho a Marco Costa.