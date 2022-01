Marco Costa viaja até à Disneyland Paris com a namorada e o filho da companheira

Marco Costa fez as malas e viajou até Paris, França, para desfrutar do parque temático da Disneyland, com a companhia da namorada, Carolina Pinto, e do filho da companheira.

O pasteleiro recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar que está a viver dias de grande felicidade. O antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) confessou estar “feliz” em território francês.

“Na Disneyland feliz!” afirmou o empresário.

Marco Costa assumiu publicamente a relação amorosa com Carolina Pinto em outubro do ano passado. Lembre-se que o pasteleiro já tinha adiantado que se encontra a viver com a companheira.

Após anunciar o novo namoro, o empresário admitiu que gostava de ter filhos com a namorada: “Quero uma mãe como ela para os meus filhos! Não sei quando será, mas sei que ela é e será incrível”.