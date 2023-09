Marco Horácio comemora primeiro aniversário da filha: “Rodeado de amor”

Maria Leonor, a filha de Marco Horácio e Sara Biscaia, celebrou o seu primeiro aniversário, data que foi assinalada pelo pai.

Marco Horácio comemorou uma data importante para si. Maria Leonor, a sua filha mais nova, fruto do relacionamento com Sara Biscaia, celebrou o seu primeiro aniversário e a data foi assinalada pelo pai nas redes sociais.

“A ‘mai nova’ da família Biscaia-Faustino celebrou 365 dias, dos quais deixou-nos dormir sete. Foi um dia feliz entre família e uma ida ao zoo visitar os meus familiares, as girafas”, começou por dizer o humorista.

“A Maria Leonor, além de estar rodeada de amor, tem uma mãe fora de série, Sara Biscaia, um irmão cuidadoso e carinhoso, uma ‘padrinha’ dedicada e tios tias e avós que a mimam sempre que podem”, acrescentou.

Para rematar, a acompanhar uma fotografia carinhosa da menina, Marco Horácio escreveu: “Mais um dia muito feliz, que faz tudo valer a pena. Estou rodeado de amor como nunca estive”.

Maria Leonor é fruto do relacionamento com Sara Biscaia e é a filha mais nova do apresentador. Marco Horácio é também pai de Guilherme, fruto de outra relação.