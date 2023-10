Marco Horácio está a viver a “fase mais feliz” da sua vida

Após ter trocado alianças com Sara Biscaia, Marco Horácio revelou, através das redes sociais, que está a viver a “fase mais feliz” da sua vida.

Apesar de terem casado pelo civil em agosto, a festa de casamento de Marco Horácio e Sara Biscaia decorreu a 30 de setembro, dia que antecedeu a 27ª Gala dos Globos de ouro, na qual o casal marcou presença.

Nas redes sociais, têm sido constantes as declarações de amor do humorista à mulher, com quem tem uma filha, Maria Leonor, de um ano.

Esta segunda-feira, 9 de outubro, Marco Horácio voltou a declarar-se a Sara Biscaia. “Estou a viver a fase mais feliz da minha vida. E da mesma forma que as pessoas souberem e acompanharam a minha pior fase, é justo eu partilhar com vocês às voltas que a vida dá”, começou por escrever.

“Nunca é tarde para encontrarmos o nosso porto seguro. E nunca é tarde para criarmos a nossa família, o nosso pilar e rodear-nos de pessoas que nos amam e nos dão força para enfrentar um mundo cada vez mais caótico egoísta e ansioso. Que a minha felicidade vos inspire para encontrar a vossa”, acrescentou.

“Obrigado a quem me segue, a quem gosta de de mim e que fica feliz com a minha felicidade”, rematou. Na publicação, o comediante compilou uma série de fotografias da boda.