Marco Horácio recorda: “Faltou dinheiro para tudo”

Marco Horácio, apresentador do “Salve-se Quem Puder”, esteve à conversa com Daniel Oliveira, a quem revelou que passou por dificuldades financeiras.

Marco Horácio tem sido invadido por mensagens positivas após o regresso do “Salve-se Quem Puder”, programa transmitido pela SIC, que estreou no dia 18 de junho.

Numa entrevista conduzida por Daniel Oliveira, recordou o momento onde atravessou dificuldades financeiras, na sequência da produção “Mau Mau Maria”, que ficou sem patrocinadores pouco tempo antes das gravações arrancarem.

“Não só não recuperei a minha casa como vendi duas casas, as casas que tinha, para poder pagar as dívidas que tinha e pagar à equipa toda”, explicou.

“Faltou dinheiro para tudo, mas o que vale é que tinha sempre pessoas à minha volta prontas para ajudar. Só nunca faltou para o meu filho”, acrescentou, dizendo que tinha dívidas no valor de “milhares de euros”.

O apresentador do programa “Salve-se Quem Puder” abdicou da casa dos sonhos, para passar a viver num T2 alugado: “Chegar a casa e não ter luz em casa, ter a casa às escuras porque cortaram a luz… E no outro dia ter de pedir dinheiro emprestado para pagar a luz”, relembrou.

Marco Horácio referiu, ainda, que ter de pedir dinheiro emprestado foi o que mais lhe custou, embora tivesse conseguido pagar todas as dívidas.

Recorde-se que, em entrevista à N-TV, Marco revelou o segredo do sucesso relativo ao programa “Salve-se Quem Puder”: “Isto é um desafio, o que os portugueses adoram, e, depois, gostam de ver as outras pessoas a caírem à água; se meter uma parede de esferovite estanque pelo meio, melhor ainda! Depois, os miúdos riem das coisas mais simples que, normalmente, são as mais eficazes”.

O apresentador está prestes a “dar o nó” com a companheira, Sara Biscaia, e revelou a data na mesma entrevista: “Casamos a 14 de agosto pelo civil e a 30 de setembro haverá uma festa de arromba”.