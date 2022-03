Marco Horácio sobre namorada: “Passado um mês fomos viver juntos”

Marco Horácio voltou a encontrar o amor ao lado de Sara Biscaia e revelou, nesta terça-feira, 23 de novembro, como é que conheceu a namorada.

Os dois têm têm 19 anos de diferença, mas a idade não impediu a paixão. O humorista, que dá vida a “Rouxinol Faducho”, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no matutino “Dois às 10”, na TVI, e acabou por fazer algumas confissões sobre o seu relacionamento, nomeadamente, como conheceu a companheira.

“Namoro há 15 meses, conheci-a num programa da TVI, no ‘Boom’, em Espanha, quando eu gravei (…) é portuguesa (…) estou apaixonado, sim. Conhecemo-nos, passado um mês fomos viver juntos, passamos a pandemia praticamente juntos e agora vamos mudar de casa os dois”, confessou o artista.

Também nas redes sociais Marco Horácio tem vindo a expressar o amor que sente pela nova namorada. “Todos os dias me perguntas se estou feliz, e todas as vezes te respondo ‘foste e és tu que me fazes aceitar isso’. Que o mereço! 365 dias a aturar-me é obra!!”, escreveu numa publicação.

O comediante encontrava-se no programa com António Raminhos e Luís Filipe Borges, para promoverem o espetáculo “Três é Demais – Segunda Dose”, que está em digressão pelo país.