Marco Paulo assume estar feliz na SIC: “Passei a pertencer a esta família grandiosa”

Marco Paulo assumiu, esta quinta-feira de manhã, 5 de maio, que está feliz por pertencer à “família grandiosa e maravilhosa” da SIC.

O mediático cantor foi um dos convidados do programa das manhãs da estação de Paço de Arcos. Durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, o intérprete mostrou-se feliz com a nova etapa profissional.

“Finalmente, passei a pertencer a esta família grandiosa, maravilhosa, de gente encantadora. […] Não tenho razão de queixa, mimam-me o mais possível. Depois de tanta confusão que se criou à volta do meu nome, finalmente vim ter a esta casa. Espero estar à altura de fazer o que está programado para mim”, confessou.

Sobre o futuro na SIC, Marco Paulo garantiu que vai continuar a receber convidados para o pequeno-almoço em sua casa: “O pequeno-almoço em casa do Marco Paulo vai continuar. Vamos convidar imensas pessoas, conhecidas e não conhecidas, espero ter lá a minha família um dia”.

A SIC anunciou a contratação do artista, esta quarta-feira, 5 de maio, através de um comunicado enviado às redações.

“A SIC e o cantor Marco Paulo chegaram acordo para uma parceria de longa duração. No âmbito deste acordo, será produzida uma série de televisão sobre a vida do artista, estão previstas participações especiais e regulares de Marco Paulo nos diversos programas”, pode ler-se na nota.