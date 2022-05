Marco Paulo homenageado pelo Presidente da República: “É uma felicidade enorme”

Marco Paulo foi homenageado, esta segunda-feira, 2 de maio, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a distinção de Comendador da Ordem Infante D. Henrique.

Aos 77 anos, o artista recebeu do Presidente uma das condecorações mais importantes. O cantor confessou, no programa “Júlia” (SIC), estar a viver uma “felicidade enorme” com este tributo.

“Muita emoção, estou muito feliz. É um dia muito importante para mim. Nunca pensei que aquela criança que nasceu no Alentejo, numa vila tão pequenina chamada Mourão, um dia pudesse entrar neste palácio lindíssimo e ser condecorado pelo senhor Presidente da República, de quem eu gosto muito”, afirmou.

De seguida, o artista admitiu que adorava que a sua mãe presenciasse este momento consigo. “É uma felicidade enorme. Adorava que a minha mãe visse isto. De onde ela estiver no céu, está-me a ver com certeza absoluta”, acrescentou.

“Nem eu próprio um dia pensei poder estar aqui e receber esta condecoração”, rematou Marco Paulo em direto para o programa das tardes de Júlia Pinheiro na estação de Paço de Arcos.