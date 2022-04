Marco Paulo parte a loiça: “Recebi um telefonema a dizer que não tinha de estar na SIC”

Marco Paulo esteve na tarde desta segunda-feira no programa “Júlia” e contou os bastidores da suposta transferência falhada para a TVI. O cantor garantiu que iria ser “a segunda figura do canal”.

Numa entrevista de cerca de 20 minutos a Júlia Pinheiro, na SIC, Marco Paulo apenas por uma vez falou em “TVI”. De resto, referiu-se sempre à estação da Media Capital como “o outro canal”, para contar a história da suposta transferência abortada para Queluz de Baixo, que motivou um comunicado muito crítico da TVI e no qual é defendido que terá sido o intérprete a procurar a estação e a sair da SIC.

“Fui metido numa teia de qual não tenho culpa, há dois canais e uma pessoa disputada, eu. É estranho dar-se um comunicado quando se é amigo da pessoa. Já tinha almoçado e jantado com uma pessoa e de quem era amigo pessoal, telefonávamos um ao outro no Natal”, começou por defender o cantor, para recordar uma história. “Um dia estava num concerto que estava a passar através dos ecrãs da SIC e recebo o telefonema de alguém a dizer que não tinha de estar na SIC, porque não me tinham falado para ir para outro canal e que quando viesse a Lisboa entrava em contacto com direção de programas”.

Sobre a acusação de se ter alegadamente oferecido para trabalhar na TVI, Marco Paulo é claro. “Pedir trabalho não é crime e disseram que andei a aproveitar para subir a minha cotação? Não faço parte da Bolsa!”.

Marco Paulo revelou, de seguida, a sua “verdade”. “Falei com a SIC, que demonstrou interesse, e com pessoas do outro canal. Arranjaram-me um motorista, vieram buscar-me, falámos de muitas coisas. Perguntaram, um grande amigo meu, se podia receber em minha casa uma pessoa e se podia trocar impressões comigo. Tirámos muitas fotografias, a conversa foi muito agradável. Ora, esse almoço não era para olhar para os meus olhos!”.

As revelações prosseguiram. “Combinaram-se coisas em que tinham de receber uma proposta até sexta-feira passada, nunca me apresentaram o que ia fazer, nem as minhas condições. Nunca falei em dinheiro com ninguém, pela alma da minha mãe! Disseram que se eu até à noite não ligasse faziam um comunicado, que achei sem interesse nenhum, a dizer que eu me tinha oferecido e que estava à espera que a cotação subisse quer para a SIC ou à TVI!”.

O comunicado da TVI à Imprensa deixou o intérprete “triste”. “Eram pessoas com quem almoçava e que gosto muito e que me trataram bem, podiam ter falado comigo. Fiquei desiludido. Não confiar em certas pessoas às vezes dá jeito. Estavam à espera da minha chamada e eu da proposta”.

Marco Paulo revelou, finalmente, como acabou a conversa: um telefone sem bateria e uma mensagem, do outro lado, que não teve resposta. “Houve uma pessoa que ligou para mim, estava sem bateria, depois deixei mensagem e essa pessoa e não me respondeu, o que foi deselegante. Seria a segunda figura do canal, porque eles já têm lá uma”, concluiu, numa referência a Cristina Ferreira.