Marco Paulo quebra o silêncio sobre as críticas ao programa da SIC

Marco Paulo quebrou o silêncio sobre as críticas que tem recebido ao longo do programa “Alô Marco Paulo”, que, segundo o cantor, é líder no seu horário.

Após ter sido alvo de vários comentários negativos, o intérprete explicou que não vai desistir de fazer o seu trabalho como apresentador no programa das tardes de sábado na SIC.

“Quem escreve esses comentários não me vai fazer baixar os braços e desistir. Percebo algumas, mas nada do que possam dizer me vai afetar. A verdade é que somos líderes no nosso horário”, afirmou, em declarações à revista “TV Guia”.

Sobre as acusações de que trataria mal a colega de ecrã Ana Marques, o artista foi perentório, garantindo que não maltratou ninguém. “Trato toda a gente da mesma forma, não sou de maltratar ninguém. Isto é apenas um complô contra mim, só pode”, disse.

“Ela é uma ajuda preciosa, só tenho de agradecer pelo tempo e ajudas que me dá. Tanto ela como a SIC gostam de ouvir as minhas ideias”, acrescentou, referindo que está a “adorar a experiência”.