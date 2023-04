Marco Paulo regressa à quimioterapia e revela, em lágrimas: “O cabelo vai voltar a cair”

Marco Paulo revelou na manhã deste sábado que voltou à quimioterapia, por causa do cancro do pulmão e que “o cabelo vai voltar a cair”.

Foi em lágrimas que Marco Paulo revelou na manhã deste sábado a Ana Marques que “o cabelo vai voltar a cair”, por causa da quimioterapia que vai fazer, no seguimento do cancro detetado no pulmão, órgão que esteve a ser drenado nas últimas semanas.

“Nas próximas semanas vão voltar a ver-me diferente e com menos cabelo”, referiu Marco Paulo, em lágrimas. “Perguntei à médica se esta quimioterapia ia fazer cair o cabelo e ela disse-me que ‘sim’”.

“Isso magoa-me, não é fácil. Mas se é para superar e ficar bom, vou ter de fazer. As pessoas até dizem que fico bem careca, não achava graça, mas agora estou mais disponível, porque quero curar-me”, concluiu Marco Paulo.