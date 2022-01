Marco Paulo sobre o cancro: “Tinha pena de mim próprio. Não era a pessoa que costumava ver”

Marco Paulo revelou detalhes sobre a primeira batalha contra o cancro e ainda o princípio de AVC que ocorreu durante um espetáculo.

O cantor, de 75 anos, recordou, numa entrevista no programa “Alta Definição”, da SIC, alguns problemas de saúde que já teve de superar nos últimos anos e como estes afetaram a parte artística.

“Tinha um tumor difícil de ser retirado”, afirmou, destacando que os médicos lhe tinham dado apenas “dois meses de vida” se não fosse operado com urgência a este tumor, que tinha o “tamanho de uma laranja”.

O artista sublinhou ainda os efeitos psicológicos do cancro, confessando que chorava várias vezes. “Tinha pena de mim próprio. Olhava para mim e não era a pessoa que costumava ver. Questionava por que motivo é que estava naquela situação”, acrescentou.

No entanto, “durante estes momentos difíceis” nunca teve dúvidas e “nunca passou pela cabeça que ia ficar por ali, que o fim seria ali”, referindo que foram a fé e a força de vencer, que o ajudaram muito.

Marco Paulo recordou ainda quando sofreu com o princípio de um AVC, durante os últimos minutos de espetáculo no Coliseu do Porto, em 2018.

“Deixo de ouvir as pessoas, de as ver, o palco fugia-me, não queria que as pessoas percebessem e aguentei. Fui para o camarim, deram-me água, sentia uma dor de cabeça, uma má disposição, sentia que estava a perder as forças”, referiu.