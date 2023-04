Margarida Aranha cria conta na plataforma “OnlyFans”

A ex-concorrente do “Love On Top” recorreu ao Instagram para anunciar que iria criar conteúdos exclusivos para o “OnlyFans”.

Utilizada por vários nomes conhecidos mundialmente, o “OnlyFans” é uma plataforma ligada à venda de conteúdo adulto.

A ex-concorrente do “Love On Top”, Margarida Aranha, anunciou, através do Instagram, que criou conta na plataforma: “Está oficialmente disponível o meu OnlyFans”, escreveu nas histórias.

Para ter acesso aos conteúdos, os subscritores têm de pagar 18 euros por mês.

Recorde-se que, depois de ter sido pedida em casamento na passadeira do Festival de Cinema de Cannes, Margarida Aranha e Milos Kant, 40 anos mais velho, colocaram um ponto final ao relacionamento, em 2019.