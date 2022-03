Margarida Corceiro: “Adoro fazer bolachinhas no Natal”

Dividida entre Lisboa e Madrid, onde joga o namorado, João Félix, Margarida Corceiro passa o Natal em Portugal. Tradição? “Fazer bolachinhas!”

A atriz anda numa ponte aérea entre Lisboa e Madrid durante o ano – o namorado, João Félix, joga no Atlético -, mas, no Natal, fica por Portugal. A N-TV falou com Margarida Corceiro, que admitiu como esta época festiva é importante.

“Adoro a época do Natal. Toda a gente diz isso, mas refiro-me ao espírito, gosto de estar em casa no quentinho, quando está frio lá fora, ao lado da minha família. É isso que faz o Natal uma época especial”, começa por referir.

“Quanto a tradições, são as de toda a gente: abrir presentes à meia-noite, ver filmes de Natal, fazer bolachinhas, adoro. Vou passar o Natal em Portugal”, acrescenta.

Recentemente, a intérprete da nova novela da TVI “Quero É Viver” esteve numa ação solidária da TVI, a campanha “Natal a Meias”. “A solidariedade é uma coisa importante para mim, devemos ajudar todo o ano, mas esta causa no Natal é um ‘remind’ para ajudar, as pessoas estão mais atentas e sentem que há mais amor no ar”, remata Margarida Corceiro.