Margarida Corceiro apoia João Félix antes do jogo da Seleção

Margarida Corceiro revelou nas redes sociais que usou a camisola da Seleção Nacional para apoiar João Félix antes do jogo com a Hungria, para o Euro 2020.

Horas antes do jogo desta terça-feira, que marca o início do Euro 2020 para Portugal (que venceu a Hungria por 3-0), a atriz, que se encontra na Hungria, partilhou no Instagram uma fotografia com a camisola da Seleção Nacional com o número 23, destacando o apoio ao internacional português.

De recordar que o casal assumiu publicamente o relacionamento em novembro de 2019. Margarida Corceiro já tinha revelado que conheceu João Félix através de amigos em comum.

A atriz integra o elenco da novela “Bem Me Quer”, da estação de Queluz de Baixo, na qual dá vida à personagem “Constança”. Deste elenco também fazem parte Bárbara Branco, José Condessa, Kelly Bailey, David Carreira, entre outros atores.