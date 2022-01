Margarida Corceiro apoia João Félix na atribuição do “Golden Boy”

A namorada do avançado português do Atlético Madrid esteve num dos momentos desportivos mais importantes do ex-benfiquista: a atribuição do prémio “Golden Boy”.

Depois da transferência milionária do Benfica para os espanhóis do Atlético Madrid, por 120 milhões de euros, João Félix volta a estar nas bocas do mundo por ter recebido o prémio “Golden Boy”, que distingue os mais promissores futebolistas da atualidade.

Em Turim, Itália, João Félix fez-se acompanhar pelos pais, mas quem mais sobressaiu foi Margarida Corceiro, a namorada e atriz da TVI, que integrou a novela da noite “Prisioneira”.

Recentemente, em declarações à N-TV, a jovem, que também é modelo, confessou que os pais também já apoiam a relação com o jovem internacional português.