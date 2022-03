Margarida Corceiro avisa fãs sobre conta falsa: “Não cliquem no link”

Margarida Corceiro avisou os seguidores de que está a circular uma conta falsa em seu nome. A atriz alertou para que não acedam ao link promovido por este perfil.

A namorada do jogador de futebol João Félix mostrou-se preocupada com a conta falsa que está a promover um passatempo que não é verdadeiro. No perfil de Instagram, a atriz deixou o aviso.

“Esta conta é falsa!” escreveu a intérprete partilhando no InstaStories uma imagem do perfil.

De seguida, Margarida Corceiro alertou: “Não cliquem no link que vem neste tipo de mensagens”. A atriz esclareceu que o vencedor do passatempo que está a acontecer no seu perfil oficial vai ser revelado por si.

O público pode acompanhar o trabalho da atriz na novela “Bem Me Quer”, da TVI. Deste elenco também fazem parte Bárbara Branco, José Condessa, Kelly Bailey, David Carreira, Paula Neves, Joaquim Horta, entre outros.

Recentemente, a intérprete despediu-se de Angie Costa que dava vida à personagem de “Suzy” na trama da estação de Queluz de Baixo.