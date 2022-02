Margarida Corceiro festeja 18 anos ao lado de João Félix

A atriz completa, esta segunda-feira, 18 anos e deu início às celebrações ao lado do internacional português.

Com a pausa nas gravações de “Bem Me Quer”, devido a um caso positivo de Covid-19, Margarida Corceiro reencontrou-se com João Félix para celebrar a data, como o próprio jogador do Atlético de Madrid revelou nas redes sociais.

“Quase a fazer anos”, lê-se na primeira fotografia partilhada por João Félix, no domingo. “Acordou com 18 anos hoje”, afirmou, posteriormente, numa fotografia em que surgem juntos na cama.

Recorde-se que o casal assumiu publicamente o relacionamento em novembro do ano passado. Margarida Corceiro contou, recentemente, que conheceu João Félix através de amigos em comum.