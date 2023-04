Margarida Corceiro é a maior influenciadora portuguesa no Instagram e a lista tem um “bom rebelde”

Margarida Corceiro é a maior influenciadora portuguesa no Instagram de acordo com o mais recente estudo da revista “Forbes”. Pedro Barroso, o “bom rebelde”, também é citado.

Segundo a lista dos “25 mais influentes no Instagram em Portugal”, elaborada pela revista “Forbes”, a atriz Margarida Corceiro lidera a tabela, com um nível de influência de 9. A publicação revela, ainda, que a namorada do jogador do Chelsea João Félix tem 8,14 de taxa de “engagement”, “a maior entre os 25 influenciadores”.

“Não paro muitas vezes para pensar muito nisso, não acordo de manhã e penso: ‘uau sou a pessoa mais influente em Portugal’. Isso não acontece”, disse Margarida Corceiro à “Forbes”, depois de, nesta sexta-feira, ter surpreendido as redes sociais ao ter aparecido em lingerie.

Num surpreendente segundo lugar – porque tem estado afastado da televisão e mais ligado aos seus projetos de joalharia, na Beira Baixa e ao filho, o pequeno Santiago -, aparece o ator Pedro Barroso, com um nível de influência de 8,16.

“Que surpresa boa! Ser reconhecido como um dos 5 mais influentes em Portugal, em segundo lugar, pela revista Forbes Portugal ! Único homem no Top 5 português!”, afirmou.

“Depois de ter ganho novamente o Prémio para Melhor Ator, decidi pela primeira vez parar um pouco, respeitar mais o meu tempo para me regenerar enquanto ator e poder formar-me em outras áreas e crescer mais enquanto pessoa”, contou no Facebook.

“Dois anos sem fazer Televisão, por escolha própria… Houve dias de grandes dúvidas, de receios, sem saber se estava a ir pelo caminho certo, se haveria espaço depois para regressar… Mas acima de tudo, quis abraçar outros valores, pessoas, projetos e solidificar as minhas apostas!”

“(…) Muito Feliz deste reconhecimento e de poder também em outros campos ser distinguido como um dos melhores! O BOM REBELDE CONTINUA…”

A fechar o pódio está uma influenciadora reconhecida, Bárbara Bandeira. A cantora, com um índice de influência de 7,8, vai abrir os concertos dos Coldplay no Estádio Municipal de Coimbra este mês.

Rita Pereira (7,44) e Carolina Loureiro (7,44) fecham os cinco primeiros classificados. A atriz de “Morangos com Açúcar” tem milhão e meio de seguidores no Instagram, enquanto a protagonista da novela da SIC “Nazaré” reúne perto de 850 mil fãs.