Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes divertem-se no Havai

Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes têm partilhado alguns registos fotográficos com os seus seguidores dos dias que estão a passar no Havai.

A atriz já tinha revelado anteriormente que a viagem não tinha como único propósito passear e descansar, mas também frequentar um curso de inglês.

No entanto, as duas jovens têm aproveitado para conhecer a zona e partilhado alguns momentos com os seus fãs.

Recorde-se que recentemente, Margarida Corceiro esteve nas Filipinas e também partilhou vários registos fotográficos nas suas redes sociais.