Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes fazem tatuagem em conjunto

Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para partilhar alguns momentos do mês de julho. Um deles foi a tatuagem feita com Francisca Cerqueira Gomes.

Inseparáveis. Margarida Corceiro utilizou as redes sociais para mostrar aos seguidores alguns momentos do mês de julho. Apesar de ter passado por Ibiza, com April Ivy, o que não passou despercebida foi a tatuagem feita em conjunto com Francisca Cerqueira Gomes.

Para eternizar a amizade, Margarida e Francisca decidiram tatuar um coração dividido ao meio num dos dedos da mão.

Os seguidores, rapidamente, aperceberam-se e deixaram alguns comentários. “Tatuagens a combinar com a Kika”, “A tatuagem! Que fofas” e “Tu e a Kika, a Kika e tu” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a atriz, de 20 anos, revelou, em entrevista à revista “Caras”, que descobriu a paixão por F1 com a amiga Francisca, namorada do Pierre Gasly: “Adoro Fórmula 1, descobri isso há pouco tempo através da Kika”, disse, com o objetivo de esclarecer os rumores de um possível relacionamento com Lando Norris.