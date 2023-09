Margarida Corceiro e João Félix reencontraram-se: “Estou feliz com o sucesso dele”

Após ter-se reencontrado com o ex-namorado, João Félix, Margarida Corceiro falou sobre o assunto, durante a inauguração da nova loja de Luís Borges.

Após quatro anos, o relacionamento de Margarida Corceiro e João Félix chegou ao fim no passado mês de junho. Aquando do anúncio, a atriz, que integra o elenco do “reboot” de “Morangos com Açúcar”, referiu que a amizade entre os dois iria prevalecer.

Recentemente, os dois encontraram-se e a modelo chegou, inclusive, a partilhar uma fotografia com o cão do jogador. Margarida esteve presente na inauguração da nova loja de Luís Borges, que decorreu esta quinta-feira, 21 de setembro, e mostrou-se feliz com a nova conquista de Félix, que integra o plantel do Barcelona FC: “Claro que sim, que estou feliz com o sucesso dele. E ele está com o meu. Já dissemos que foi ótimo, mas que acabámos e estamos bem”, disse, em declarações aos jornalistas, citada pela revista “Nova Gente”.

Recorde-se que, após o anúncio de separação, foram intensificados os rumores de um possível relacionamento entre Margarida Corceiro e Lando Norris. A atriz e o piloto de Fórmula 1 coincidiram no destino de férias, mas Margarida nega qualquer envolvimento.