Margarida Corceiro em lingerie: “Fui ganhando confiança no meu corpo”

Depois de Júlia Palha, Margarida Corceiro também fotografou em lingerie para uma conhecida marca e mostrou-se confiante consigo própria.

Depois de, nesta quinta-feira, Júlia Palha ter brilhado, de lingerie, para a Intimissimi, nesta sexta-feira foi a vez de Margarida Corceiro fotografar para a marca e mostrar-se uma mulher segura e confiante.

Desafiada para escrever uma carta ao seu “eu” mais jovem, a atriz referiu: “Não sou de grandes palavras porque acredito que há um tempo certo para tudo e que a viver é que vamos aprendendo mas, ainda assim, havia sempre qualquer coisa que podia dizer”, afirmou no perfil de Instagram.

“Fui ganhando confiança em mim e no meu corpo à medida que fui crescendo, e é importante sabermos valorizar-nos, sempre! Dizia, por exemplo, à ‘Magui’ pequenina, que é OK termos medos, que é OK sermos vulneráveis, é OK sorrir, chorar, dançar e sentir borboletas na barriga e dizia que é incrível ser Mulher!”, acrescentou.

“Somos maravilhosas e isso não há ninguém que possa mudar. A Intimissimi já descobriu isso há muito tempo, ao ter modelos e copas de muitos tamanhos e feitios, e é uma grande ajuda. É bom saber que todos os corpos contam e que somos todas importantes!”, concluiu Margarida Corceiro que, no início da semana, falou sobre a sua vida numa entrevista a um podcast.