Margarida Corceiro esclarece relação com João Félix: “Não houve traições”

Após rumores de uma possível traição durante a relação com João Félix, Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para se pronunciar acerca do assunto.

Foi em junho deste ano que Margarida Corceiro utilizou as redes sociais para confirmar o fim do relacionamento com João Félix. O casal, que estava junto desde 2019, decidiu seguir caminhos opostos, mas mantiveram a amizade.

No entanto, os rumores de uma possível traição continuaram frequentes, principalmente quando Margarida Corceiro começou a conviver com Lando Norris. O piloto de Fórmula 1, que namorou com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira, e a atriz chegaram a coincidir no destino de férias.

Agora, Margarida Corceiro utilizou as redes sociais para negar quaisquer boatos de traição, durante o período em que namorava com o atual jogador do FC Barcelona. “É insustentável todo este escrutínio gratuito. Eu e o João somos amigos, como já referi. Não seria assim se os filmes que criam à nossa volta se confirmassem. Não houve traições, ninguém sabe o que realmente se passa dentro da nossa vida pessoal para além de nós. Já chega”, escreveu.

Após a separação, Margarida Corceiro já se reencontrou com Félix, tendo a própria partilhado uma fotografia com o cão do jogador.