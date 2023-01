Margarida Corceiro faz tatuagem em Madrid

Margarida Corceiro fez, esta quinta-feira, 26 de janeiro, uma tatuagem, em Madrid, Espanha. A atriz mostrou o processo nas redes sociais.

A atriz tem estado a viver estes dias em território espanhol para tirar um curso de representação para atores no Estudio Corazza e, em simultâneo, a ter aulas de Espanhol e Inglês.

No tempo livre, a intérprete aproveitou para fazer uma tatuagem numa dos estúdios mais conhecido da capital espanhola. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a artista mostrou-se durante a sessão.

Na imagem partilhada pela atriz, pode ver-se Margarida Corceiro deitada de lado na marquesa, com a tatuadora por perto, sem se perceber muito bem a tatuagem que escolheu fazer.

A intérprete conta com a companhia da também atriz Inês Vaz Aguiar. Mais recentemente, as duas atrizes estiveram a gravar “selftapes” para enviar à agência de atores.