Margarida Corceiro festeja aniversário em Madrid

Margarida Corceiro completou 20 anos a 26 de outubro e a atriz viajou até Madrid, Espanha, para festejar o aniversário com o namorado, João Félix, e um grupo de amigos.

Após ter estado de férias com April Ivy em Paris, França, a atriz da TVI voltou a fazer as malas e foi até a cidade madrilena para celebrar a entrada nos “loucos anos 20”, como a própria apelidou nas redes sociais.

A intérprete organizou um jantar no qual esteve rodeada de amigos. No perfil de Instagram, a artista publicou uma fotografia da noite em que utilizou um vestido preto e umas botas da mesma cor.

“Loucos anos 20”, escreveu.

Margarida Corceiro contou ainda com a companhia do futebolista do Atlético Madrid. O namorado da atriz, João Félix, foi abordado por vários adeptos quando seguia no seu carro com a intérprete. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais, nomeadamente, no Twitter.

Antes da festa, o atleta, que representa a Seleção Nacional e já passou pelo Benfica, esteve na convocatória do empate do Atlético frente ao Bayer Leverkusen (2-2) para a Liga dos Campeões, que ditou a eliminação da equipa espanhola da prova europeia.