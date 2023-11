Margarida Corceiro foge do frio e viaja para o Dubai

Com o frio que se tem feito sentir em Portugal, Margarida Corceiro embarcou para uma zona mais quente, o Dubai, para descansar por alguns dias.

Com a chegada de dezembro, frio, chuva e até neve são as previsões para Portugal. As temperaturas têm descido, podendo chegar até aos zero graus. Com o clima mais frio, Margarida Corceiro decidiu “fugir” para um lugar mais quente.

A atriz embarcou em direção aos Emirados Árabes Unidos e aterrou no Dubai, onde as temperaturas estão bem mais altas. Nas redes sociais, a também modelo já partilhou algumas imagens da sua viagem, mostrando as paisagens e até uma imagem sua.

De relembrar que, recentemente, Margarida Corceiro admitiu que o namoro com João Félix permitiu-lhe atingir fama internacional. “Quando comecei a namorar já era atriz, portanto não me tornei atriz por causa disso. Mas claro que não posso ser hipócrita. Inevitavelmente ganhei público lá fora, porque o meu namorado não era conhecido só em Portugal”, afirmou.