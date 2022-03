Margarida Corceiro revela como conheceu João Félix

Depois de ter assumido publicamente a relação com João Félix, em novembro do ano passado, Margarida Corceiro revelou, esta quarta-feira, como conheceu o internacional português.

Numa entrevista ao programa “Você na TV” (TVI), a atriz relatou que conheceu o namorado através da conta de Instagram. “Tínhamos uns amigos em comum. Depois ele mandou-me umas mensagens no Instagram e foi assim, normalmente”, explicou.

Margarida Corceiro revelou ainda como o jogador do Atlético de Madrid reagiu ao convite para ser uma concorrentes da próxima edição do programa da TVI “Dança com as Estrelas”.

“Ele gostou, sabe que gosto de dançar. Se estou feliz, ele também está. Está sempre a puxar-me para cima”, afirmou.

Recorde-se que o “Dança com as Estrelas” estará de volta às noites de domingo da TVI no dia 16 de fevereiro e será apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

