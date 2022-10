Margarida Corceiro lança coleção de calçado e mostra-se orgulhosa

Margarida Corceiro tem um novo projeto profissional e não podia estar mais orgulhosa. A atriz aventurou-se no mundo do calçado.

Em parceria com a marca Cubanas, a intérprete lançou uma coleção e mostrou-se feliz nas redes sociais. “Nem acredito que tenho a minha própria coleção com a Cubanas!” escreveu, nas redes sociais.

“Ainda me lembro quando ia com a minha mãe comprar as minhas Cubanas para levar para a escola. Sempre adorei e continuo a adorar, mas, para verem o nível, como a minha mãe calça um número acima do meu, eu chegava ao ponto de calçar umas meias mais grossinhas para os modelos da minha mãe me servirem e assim podia ir variando os modelos”, lembrou.

“Ainda sem acreditar bem que é verdade, lanço a minha coleção com a marca e estou mesmo, mesmo feliz! Espero que gostem tanto quanto eu. Há modelos de todos os tipos e de várias cores e posso garantir-vos que vai ser mesmo difícil escolherem o vosso modelo preferido”, continuou.

“Não posso também de deixar de agradecer à equipa que fez isto acontecer e que esteve comigo, a fotografar e filmar, mais de 12 horas seguidas, sem hesitar. Até numa feira popular nos enfiámos, com todo um mar de gente. Tudo, para chegarmos a este resultado e para que vocês possam ver bem todos os modelos! Espero que gostem!” rematou.