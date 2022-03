Margarida Corceiro revela ter comprado a primeira casa: “Vamos começar”

Margarida Corceiro revelou, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, ter comprado a primeira casa. A atriz dividiu a boa-nova com os seguidores.

A intérprete, de 18 anos, que integra o elenco de “Bem Me Quer” (TVI), fez questão de partilhar, no perfil de Instagram, com os admiradores o próximo passo da sua vida pessoal: mudar-se para a primeira casa.

“Vamos começar”, escreveu a profissional da estação de Queluz de Baixo numa fotografia que publicou no InstaStories, em que aparece de sorriso no rosto e chaves na mão.

Margarida Corceiro pode ser vista pelo público na novela da TVI, dando vida à personagem Constança. Além da atriz, também fazem parte deste elenco Bárbara Branco, José Condessa, Kelly Bailey, São José Correia, entre outros.

Longe do ecrã, a intérprete mantém um relacionamento amoroso com o jogador de futebol português João Félix, que representa o Atlético de Madrid, da primeira liga espanhola.