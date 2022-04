Margarida Corceiro radiante por comprar a primeira casa: “A minha maior conquista”

Margarida Corceiro confessou estar radiante com a sua primeira grande conquista. A atriz da TVI comprou a primeira casa.

Aos 18 anos, a intérprete da estação de Queluz de Baixo realizou um dos seus objetivos de vida: a sua primeira habitação. A artista partilhou esta nova fase da vida com os admiradores.

“Comprei a minha casa. A minha maior conquista! Que dia feliz”, escreveu a jovem atriz no perfil de Instagram, publicando uma fotografia na qual aparece na sala de casa a segurar as chaves.

Em jeito de brincadeira, a apresentadora e atriz da SIC Raquel Sampaio ofereceu-se para decorar a casa de Margarida Corceiro. “Já posso ir decorar?” questionou.

A atriz anunciou esta nova etapa depois de ter estado em Paris, França, de férias com uma amiga. A intérprete da TVI visitou o parque temático Disneyland e passeou pela capital daquele país.

Recentemente, a artista respondeu aos rumores de separação do futebolista do Atlético Madrid João Félix. “Tantos anos disto e continuam a achar que relações se baseiam em fotografias no Instagram”, frisou.