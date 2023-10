Margarida Corceiro reúne celebridades em festa de aniversário

Na passada quinta-feira, 26, Margarida Corceiro completou 21 anos. Este final de semana celebrou a data com uma grande festa rodeada de amigos.

Na passada quinta-feira, dia 26 de outubro, Margarida Corceiro completou 21 anos. Contudo, a celebração do aniversário só aconteceu este final de semana, com uma grande festa.

A atriz reuniu diversos amigos e celebridades para comemorar o seu aniversário. O modelo Luís Borges, Catarina Maia, a influenciadora Mariana Machado, José Condessa, Hélder Tavares, April Ivy ou o estilista Gonçalo Peixoto são alguns dos nomes que estiveram presentes na festa. Entre os vários famosos, boa parte do elenco do “remake” de “Morangos com Açúcar” também esteve presente, como Madalena Aragão e Tomás Taborda.

A festa decorreu num restaurante no centro de Lisboa e Margarida ainda teve um bolo com a frase: “Linda e sem paciência há 21 anos”.