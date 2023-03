Margarida Corceiro revela qual foi o seu projeto mais difícil

Com o fim da trama “Quero é Viver”, na TVI, são vários os membros do elenco que se despedem das suas personagens. Tal foi o caso de Margarida Corceiro que revelou ainda que este foi o seu projeto “mais difícil”.

A intérprete recorreu assim ao seu perfil de Instagram para se despedir da sua personagem, “Rita”.

“Despedimo-nos hoje da minha ‘Rita’, a personagem que mais gozo me deu fazer, a que mais me ensinou e me fez apaixonar ainda mais por esta arte de representar”, começou por referir.

“Este foi o projeto mais difícil que fiz, por vários motivos, mas o que guardo com maior carinho no coração. Obrigada à TVI por ter acreditado em mim para esta personagem e um especial obrigada a este senhor, com quem eu tive a maior sorte do mundo de poder trabalhar e aprender um bocadinho (literalmente) todos os dias”, rematou.